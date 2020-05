La Lega Pro ricorda Andrea Rinaldi: “Era uno dei nostri ragazzi”

Il mondo del calcio ha dovuto salutare un altro dei suoi interpreti. Poco dopo l’ora di pranzo la notizia della morte di Andrea Rinaldi ha commosso l’intera comunità calcistica che si è stretta nel dolore attorno alla famiglia. Andrea Rinaldi aveva solamente 19 anni ed era un giocatore del Legnano. Come tutti i suoi compagni di squadra si stava allenando individualmente a casa quando un malore l’ha colpito. Dopo tre giorni la notizia del decesso.

LEGA PRO – Sul web sono stati tanti i messaggi di cordoglio verso la famiglia e anche la Lega Pro ha voluto pubblicare un personale ricordo di Andrea: “Sono giorni tristi e inspiegabili quando giovani vite si spezzano.

A nome della Lega Pro e dei suoi club manifestiamo il cordoglio per la scomparsa del giocatore Andrea Rinaldi e ci stringiamo al dolore della famiglia e del Legnano. Andrea è uno dei nostri ragazzi, un giovane con mille sogni da realizzare. Lascerà una traccia marcata e indelebile”.

Andrea Rinaldi era un classe 2000 ed era cresciuto calcisticamente parlando nel Monza passando poi all’Atalanta, dove ha raggiunto la Primavera. Durante questa stagione con il Legnano aveva collezionato 23 presenze e un gol. E’ stata proprio la sua squadra a dare la notizia del decesso: “Andrea Rinaldi, il nostro guerriero, ci ha lasciato – scrive il Legnano -. Un aneurisma lo ha strappato alla vita a 20 anni non ancora compiuti, nel fiore degli anni, con una vita davanti e con una carriera che prometteva traguardi luminosi. Una tragedia improvvisa e sconvolgente, impossibile anche solo da immaginare”.

PRESIDENTE – Il presidente della squadra Giovanni Munafò ha voluto ricordare personalmente il suo giocatore: “Andrea arrivava agli allenamenti e come prima cosa veniva a salutarmi. Questo è un ricordo che porterò nel cuore. Un ragazzo straordinario, un esempio per tutti. A nome della società esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia. Siamo sicuri che Andrea da lassù potrà essere il solito guerriero di sempre, che lottava in mezzo al campo per dare una gioia ai tifosi del Legnano”.