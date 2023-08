La Sampdoria di Pirlo vince ancora: battuto il Novara grazie a Borini

Continua l'avvicinamento della Sampdoria alle gare ufficiali della stagione 2023-24. Nell'ultima amichevole disputata contro il Novara nelle scorse ore, la squadra di mister Andrea Pirlo ha avuto la meglio per una rete a zero. A segno il neo arrivato Borini nel primo tempo.

Un risultato importante per il club blucerchiato che ha grandi ambizioni in vista dell'annata che sta per iniziare e sogna il ritorno in A dopo un anno dalla retroscessione.