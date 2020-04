La Uefa ha deciso, Europeo Femminile spostato nel 2022

Il calcio femminile sta sicuramente guadagnando più spazio rispetto agli scorsi anni. La trasmissione in diretta delle partite della Serie A in Italia e poi anche del Mondiale 2019 ha fatto sì che il movimento abbia acquisito più visibilità. Nell’estate 2021 era in programma l’Europeo, ma la Uefa ha optato per lo slittamento.

2022 – UEFA Women’s EURO 2021 si giocherà sempre in Inghilterra, ma dal 6 al 31 luglio 2022. Aleksander Ceferin ha commentato così la decisione: “Quando abbiamo dovuto prendere una decisione urgente sul rinvio di UEFA EURO 2020, abbiamo sempre avuto in mente le ripercussioni su UEFA Women’s EURO 2021. Abbiamo valutato attentamente tutte le opzioni pensando sempre soprattutto alla crescita del calcio femminile. Spostando UEFA Women’s EURO all’anno successivo, ci stiamo assicurando che la nostra competizione femminile di punta sarà l’unico grande torneo di calcio dell’estate, dandogli così l’attenzione che merita“.