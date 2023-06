Lanna: “Sampdoria salva ma ho avuto paura. Più dura di uno scudetto”

Lui, uomo anche dello scudetto, ha fatto un confronto tra l'impresa di salvare la società e quel Tricolore: "Più ardua dello scudetto. Là c’era un presidente meraviglioso come Paolo Mantovani, un allenatore straordinario, a cui io per esempio devo tutto, come Boskov, una squadra forte, con giocatori immensi, sarebbero da citare tutti, me ne consenta uno solo, l’eterno Gianluca Vialli. Là c’era la storia in campo, pronta a fare la storia sul campo, con un trionfo che non sarà mai dimenticato. Qui invece c’erano uomini spesso soli, con la loro tenacia, ma pure con le loro fragilità, immersi in una situazione allo sbando, pericolosissima".