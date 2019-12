Lazio, Inzaghi: “Vincere ancora contro la Juve è magico, successo strameritato”

Così mister Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, a Rai Sport dopo aver vinto in Supercoppa Italiana contro la Juventus per 3-1: “Abbiamo fatto qualcosa di magico, in due settimane scarse abbiamo vinto due volte contro la Juventus. Abbiamo un gruppo forte che ha sempre creduto nei propri mezzi, ho sempre grande fiducia nei ragazzi: i cambi sono andati bene perché vedo sempre tutti con grande voglia di fare bene, i tre subentrati potevano anche partire dall’inizio. La vittoria è strameritata, onore a questa squadra. Scudetto? Dobbiamo lavorare per goderci serate come queste, negli ultimi anni ce ne sono state tante ed è frutto del lavoro di ogni giorno. Dedico questo successo a chi sta sempre con me: moglie, figli, genitori”.