Le migliori app per vedere calcio gratis in modo legale

Si inizia con un must assoluto come RaiPlay, che in teoria non dovrebbe richiedere alcuna presentazione. La piattaforma streaming della Rai conta moltissimi utenti giornalieri, per via del suo enorme pacchetto di contenuti a tema sportivo. Ovviamente in questo elenco figurano anche le partite di calcio in diretta, ma non solo, perché dall'app è possibile avere accesso anche ad altri eventi sportivi, oltre che ai documentari e molto altro ancora. Per chi ama la nazionale italiana di calcio, poi, RaiPlay è un punto di riferimento assoluto.