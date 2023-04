Le scommesse sportive stanno vivendo un boom: ecco come trovare i fornitori migliori

Le scommesse sportive sono il nuovo hobby della comunità di internet

Tanti appassionati di sport utilizzano le loro conoscenze nel processo e riempiono un po' le loro casse. Finora si giocava solo nei negozi di scommesse locali. Con la digitalizzazione, tuttavia, è possibile fare ancora di più. Da allora, i giocatori accedono all'ufficio scommesse digitale tramite il proprio PC o dispositivo mobile. Per loro, oltre al divertimento delle scommesse, un alto livello di sicurezza gioca un ruolo fondamentale.

La sicurezza è garantita dai portali di confronto. Questi mettono a confronto i fornitori, confrontano le caratteristiche e aiutano agli utenti di prendere una decisione. Un consiglio per i nuovi arrivati è il miglior portale di confronto su internet www.bonusscommesse360.it, dove si possono trovare davvero tutte le informazioni sugli operatori di casinò. Dopo aver letto gli articoli, nessuna domanda rimane senza risposta.

Naturalmente, anche gli utenti si pongono delle domande. Dopo un confronto, devono individuare gli operatori sicuri senza problemi. A volte questo non è facile per loro e allora decidono a seconda dei propri istinti. Tuttavia, ci sono chiari segni di un ufficio scommesse affidabile su internet. I giocatori devono esserne consapevoli. Il seguente articolo elenca i fattori di sicurezza più importanti.

Trasmissione dati senza problemi per i giocatori

Tanti utenti dimenticano la trasmissione dei dati quando giocano. Per loro è importante solo la trasmissione veloce delle informazioni. Ma è proprio qui che la sicurezza gioca un ruolo fondamentale. Insomma, nessuna persona non autorizzata deve avere accesso ai dati del conto o agli indirizzi dei giocatori. Gli operatori di casinò e i fornitori di scommesse sportive adottano diverse misure per garantire la sicurezza.

Soprattutto durante eventi come la Champions League, la questione della sicurezza è molto importante. Dopotutto, i siti sono molto frequentati in questi periodi. I giocatori quindi non guardano solo agli ultimi sviluppi della Champions League, ma anche alle misure di sicurezza dei fornitori di scommesse.

I seguenti fattori di sicurezza sono inclusi automaticamente da fornitori affidabili:

Trasmissione crittografata dei dati

Conformità alle norme sulla protezione dei dati

Nessuna divulgazione di informazioni personali

Area password per i giocatori

Informazioni e responsabilità in caso di problemi

Profilo del giocatore con ulteriori informazioni

Avere un proprio profilo di giocatore è prezioso, soprattutto nel mondo delle scommesse. Aiuta a controllare il proprio comportamento nelle scommesse. I giocatori hanno accesso alle partite vincenti e perdenti. Questo rende molto più facile l'analisi dei potenziali risultati. In futuro si asterranno da giochi ad alto rischio e impareranno dai loro errori.

Il profilo del giocatore presenta anche altri vantaggi. Qui vengono memorizzate informazioni importanti sul giocatore. Oltre al nome e all'indirizzo e-mail, il provider può vedere l'indirizzo di casa e le coordinate bancarie. Queste informazioni sono necessarie per un'elaborazione legalmente sicura e senza problemi dei depositi e dei prelievi. Il profilo del giocatore può essere personalizzato e sono inclusi anche i risultati giornalieri.

In alcuni paesi, i giocatori hanno anche la possibilità di personalizzare il proprio profilo. Possono fissare un limite mensile. Non possono superare facilmente questo limite. In altri paesi, il legislatore prescrive un limite. In Germania, ad esempio, non è consentito utilizzare più di 1.000 euro al mese.

Si può giocare solo se si è maggiorenni

Altrettanto importante per la tutela dei giocatori è la limitazione dell'età. Qualche anno fa, praticamente chiunque poteva partecipare al gioco d'azzardo e alle scommesse sportive. Ora la situazione è cambiata. I paesi hanno reagito all'aumento dei minori che giocano d'azzardo con la massima severità. Ora stanno adottando diverse misure per proteggere i giovani. Innanzitutto, la legge vieta loro di giocare d'azzardo. Alcuni non vogliono rispettarla. Tuttavia, il legislatore ha creato un modo per verificare la maggiore età. I giocatori devono registrarsi presso il fornitore di scommesse. Dopo la prima richiesta dei dati, l'operatore chiede i documenti personali.

Con l'aiuto della carta d'identità, l'operatore verifica l'identità del giocatore. Inoltre, integra una procedura di identificazione video. Questa procedura finale serve a identificare chiaramente il giocatore. Molti si chiedono quando gli amici scommettitori diventano maggiorenni. In alcuni paesi ciò avviene all'età di 18 anni, in altri solo a partire dai 21 anni. Non esistono linee guida chiare a riguardo. Ogni paese ha stabilito normative diverse. Tuttavia, i casinò e i fornitori di scommesse informano i loro giocatori su eventuali restrizioni di età.

Installazione di fornitori di servizi di pagamento sicuri

Quando trasferiscono le puntate, i giocatori esperti si concentrano esclusivamente su fornitori di servizi di pagamento affidabili. Di norma, i fornitori affidabili sono quelli che si sono posizionati e mantenuti con successo sul mercato per molto tempo. Questo vale, ad esempio, per i fornitori di servizi in tempo reale come PayPal o Skrill. Anche Klarna è uno dei fornitori affidabili di pagamenti via internet. L'elenco dei provider di pagamento si trova solitamente nel footer del sito web.

Naturalmente, i nuovi loghi di fornitori sconosciuti incoraggiano le persone a provarli. Tuttavia, è assolutamente necessario astenersi dal farlo. Questo vale soprattutto se anche il fornitore di scommesse è nuovo e relativamente sconosciuto. Un provider di pagamento dubbio di solito chiede i dati personali di accesso alla banca o altri dati irrilevanti dell'utente.

Lo sapevate già: quando si effettua un deposito, la divulgazione dei dati del conto non è rilevante. Gli utenti di PayPal hanno bisogno solo di un indirizzo e-mail. Il trasferimento avviene premendo un pulsante. La situazione è diversa con i bonifici bancari.

Sono ancora più sicuri, ma il divertimento di gioco è possibile solo dopo aver ricevuto il pagamento. I giocatori hanno bisogno di un conto bancario classico per trasferire i fondi sul proprio conto. I fornitori di solito non pagano tramite PayPal.

Garantire l'auto protezione

Oltre a questi fattori, l'auto protezione svolge un ruolo importante. I giocatori dovrebbero utilizzare una password sicura al momento della registrazione. La password deve essere il più possibile criptica e quindi non facile da decifrare.

Soddisfa questi requisiti:

Lunghezza compresa tra 8 e 12 caratteri

Simboli

Inclusione di lettere minuscole

Più lettere maiuscole

Nessuna parola e numeri dell'anno

Combinazioni di numeri non facili da indovinare

La password costituisce la base per una maggiore auto protezione. I giocatori hanno bisogno anche di un software antivirus. Questo software spesso è disponibile gratuitamente. Se si desidera una protezione a 360 gradi, è possibile acquistare una versione a pagamento. Di solito il costo è una tantum o è previsto un abbonamento mensile. La protezione è utile perché i programmi mostrano i potenziali punti deboli e risolvono tutti i problemi legati agli attacchi.

Inoltre, è necessario proteggersi dalle e-mail di phishing. Sembrano provenire da fornitori di scommesse o di servizi di pagamento. Tuttavia, i criminali creano le e-mail con l'obiettivo di trasmettere informazioni sensibili. Pertanto: è importante trasferire i dati personali solo all'ufficio scommesse del fornitore.