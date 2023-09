Lecce, l’ex Pasculli racconta Krstovic: “Attaccante moderno e molto forte”

Intervistato da Vikonos Web Radio/Tv alla vigilia della gara tra Lecce e Napoli un grande e amatissimo ex dei giallorossi, Pedro Pablo Pasculli , ha parlato proprio di Krstovic, cogliendo l'occasione per elogiare il lavoro del Lecce e di Corvino: "A Torino la squadra non meritava di perdere, il Lecce ha iniziato il campionato alla grande".

"Per Krstovic ho sentito tanti paragoni - ha aggiunto l'ex attaccante, campione del mondo nel 1986 con l'Argentina di Maradona - Con Boksic. E anche con me... È un ottimo giocatore, Corvino è stato bravissimo a pescarlo. È un attaccante che si muove su tutto il fronte offensivo, forte fisicamente e bravo di testa. Non è uno come Lewandowski o Benzema sempre letale in area di rigore, gli piace anche andarsi a prendere la palla e trovare spazi differenti. Un giocatore moderno e molto interessante".