Lega A, Casini: “I nostri stadi rappresentano un’emergenza nazionale”

“I nostri stadi rappresentano un’emergenza nazionale, per quelli che sono gli standard Uefa, sono vicini a quelli di alcuni Paesi dei Balcani. Per il resto siamo sotto. Si tratta di un’urgenza su cui abbiamo chiesto aiuto al governo – riporta Sportmediaset.it”, così il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini descrive la situazione degli stadi in Italia, nel corso del festival Green & Blue agli Ibm Studios di Milano.

LE CONDIZIONI DEGLI STADI – Gli stadi del Bel Paese non restituiscono con il loro aspetto e le condizioni in cui versano, un’ottima immagine. A confermarlo sono le parole del presidente: “Andranno rifatti anche senza gli Europei del 2032, perché gli impianti italiani sono vetusti, nati vecchi e concepiti vecchi quando sono stati rinnovati nel 1990 per i mondiali, con strutture in molti casi fatiscenti. La pista d'atletica negli stadi di Serie A dove è presente non è mai stata utilizzata tranne che a Roma”.