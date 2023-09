Alessandria, nuovo caso: licenziato il dg Zerbo, che accusa la società

Non c’è pace in casa Alessandria. Dopo un’estate a dir poco travagliata a causa delle note vicende societarie, che hanno avuto ripercussioni anche sul mercato, ma che sembrano parzialmente rientrate dopo la parziale schiarita tra il presidente Enea Benedetto e il socio Alain Pedretti e dopo il sofferto inizio di campionato in Serie C con appena un punto raccolto in due partite, si registrano nuove turbolenze all’interno della dirigenza.