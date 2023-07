Avellino, due arrivi dal Napoli per Rastelli. Sono 12 i fuori rosa

L'Avellino è praticamente la squadra da battere in Serie C visto che l'organico che sta allestendo il d.g. Giorgio Perinetti è molto forte. Non solo acquisti ma anche partenze o meglio separazioni. La società irpina ha messo fuori progetto 12 elementi che da un mese sono in cerca di nuove squadre. Si tratta di Marcone, Aya, Illanes, Rizzo, Zanandrea, Casarini, Franco, Guadagni, Micovschi, Murano, Kanoute e Tounkara. In entrata due rinforzi dal Napoli: il terzo portiere Boffelli e l’attaccante Sgarbi.