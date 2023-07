Avellino, è fatta per Patierno ma nel mirino c’è un big del Foggia

Sta nascendo un Avellino granitico con il sapiente lavoro del d.s. Giorgio Perinetti che oggi di rientro da Milano, incontrerà il presidente D’Agostino con l’obiettivo di acquisire la firma del vice capocannoniere del girone C della passata stagione, ovvero Cosimo Patierno della Virtus Francavilla. Le parti ormai sono vicinissime e il calciatore ha espresso la sua volontà di trasferirsi in Irpinia. Ma non c'è solo il bomber nel mirino dell'Avellino. Per il centrocampo, si punta al 28enne Davide Petermann che ha un altro anno di contratto con il Foggia. Per la porta c'è sempre lo svincolato Ivan Manni.