Avellino, Perinetti: “Benevento ha rosa per la A, il Catania vuole crescere e il Crotone…”

Il direttore tecnico dell'Avellino Giorgio Perinetti ha parlato a margine dell'evento tenutosi nella sede di Sky per la presentazione del nuovo sponsor della Serie C soffermandosi sul lavoro svolto finora in Irpinia: “La famiglia D’Agostino non ha mai lesinato impegno anche se i risultati non sono stati confortanti rispetto agli investimenti fatti e dunque abbiamo presentato una squadra completamente diversa -riporta tuttoc.com-. Abbiamo trovato 29 contratti ed effettuato 19 cessioni e 15 entrate. Aria nuova che ha portato entusiasmo, la gente ha capito i nostri sforzi e la campagna abbonamenti è stata importante con quattromila tessere su 50mila abitanti. Abbiamo ricreato l’entusiasmo, ma è chiaro che siamo in uno girone molto difficile con avversarie importanti. Il Benevento ha la rosa dello scorso anno che era progettata per la Serie A, il Catania ha una grande visione e vuole crescere molto, mentre il Crotone lo scorso anno ha fatto 81 punti e poi ci sono le solite sorprese. Noi abbiamo ambizione, questa è la nostra parola d’ordine e poi vedremo il responso del campo”.