Avellino, Perinetti insaziabile: adesso quattro svincolati nel mirino

L'Avellino dopo aver sistemato l'operazione Patierno, per l'attacco potrebbe confermare Plescia che viene da due stagioni non esaltanti ma ha ancora 25 anni dunque potrebbe riscattarsi. Come riporta il quotidiano Il Mattino, piace Camillo Tavernelli, fresco di svincolo dal Cittadella. Sull’attaccante classe ‘99 avrebbe acceso i riflettori il Padova. L’idea è quella di scovare un profilo interessante tra gli svincolati. Nel mirino c'è anche Matteo Perri, 24enne mancino romano che il Pordenone aveva la scorsa estate ceduto al Royal Excelsior Virton, squadra del campionato belga di seconda divisione. Per l’ex Paganese, l’esperienza in Belgio si è chiusa con una quindicina di presenze. A al d.s. Perinetti piace anche Alessandro Crescenzi, 31enne fresco di svincolo dal Pescara di Zeman dove ha collezionato 22 presenze. Infine per la difesa c'è sempre Marco Chiosa, 30 anni a novembre svincolato dalla Virtus Entella, pronto eventualmente a tornare per prenderne il posto.