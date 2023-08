Avellino, Perinetti: “Non siamo i favoriti. Benevento e Crotone forti, Catania ha la fortuna di…”

Il d.s dell'Avellino, Giorgio Perinetti ha costruito una squadra forte che parte in pole per la vittoria del campionato di Serie C. L'esperto dirigente ha fatto il punto sul mercato irpino e ha dato uno sguardo alle rivali: «Premesso che siamo al 13 agosto e tutto può succedere sul mercato, di certo non siamo noi i favoriti -riporta il quotidiano Il Mattino-. Il Benevento, per esempio, che lo scorso anno aveva un monte ingaggi di 21 milioni per salire in A, ha quasi la stessa rosa. Il Crotone, che ha fatto 82 punti, ha conservato la stessa ossatura e il Catania, salendo dai dilettanti, sta costruendo una squadra intelligente, con un tecnico emergente, e ha la fortuna di avere solo 8 elementi dello scorso anno e 16 caselle vuote da riempire. Noi siamo fiduciosi perché chi è rimasto e chi è arrivato è fortemente motivato. Non a caso Auriletto, Ceccarelli e Moretti (Triestina) sono andati via su loro richiesta. Il gruppo mi sembra affiatato anche con il giusto mix di giovani e anziani».