Avellino, Rastelli rischia contattato Michele Pazienza

L'Avellino oggi ha perso la sua seconda gara consecutiva in Serie C. Irpini caduti a Castellammare di Stabia e adesso sono ultimi in classifica con zero punti. La squadra biancoverde dopo il ko casalingo al debutto contro il Latina non è riuscita a cambiare marcia e anche stasera sono emerse tante lacune nella fase di costruzione, nelle letture difensive e nella fase realizzativa. Dopo una campagna acquisti dispendiosa con giocatori importanti presi dal dg Perinetti, la corsa per la Serie B si è complicata. La dirigenza irpina non è contenta del lavoro svolta dal tecnico Massimo Rastelli che probabilmente domani potrebbe essere esonerato. Al suo posto pare sia stato contattato l'ex Audace Cerignola Michele Pazienza che ha messo in stand by la Reggina in Serie D. Tutto si deciderà nelle prossime ore.