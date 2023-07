Avellino, tre colpi importanti di Perinetti e c’è anche Patierno

E' in via di costruzione un ambizioso Avellino che proverà l'assalto alla Serie B anche se la concorrenza è forte con Benevento, Crotone, Pescara, Foggia e Catania che aspirano a vincere il campionato di Serie C. Il d.s Giorgio Perinetti è al lavoro e gli irpini sono molto vicini a chiudere una maxi operazione in entrata con l'arrivo in maglia biancoverde di Cosimo Patierno, 32enne attaccante della Virtus Francavilla che piace a molti club, Erasmo Mulè, 24enne difensore della Juve NexGeneration e Tommaso Cancellotti, 31enne ex esterno destro del Pescara. Probabile che i tre calciatori firmino per l'Avellino di mister Rastelli la prossima settimana visto che le interlocuzioni vanno avanti da giorni e l'accordo è stato raggiunto con i calciatori svincolati e quelli con un contratto più lungo.