Benevento, altro colpo top: dal Sudtirol arriva il difensore Berra. C’è anche Agazzi

Un altro colpo importante per il Benevento di mister Matteo Andreoletti. I sanniti hanno ufficializzato il difensore Filippo Berra e nelle prossime ore arriverà anche il centrocampista Agazzi. I due rappresentano il quinto e il sesto colpo del Benevento con il ds Carli che lavora anche in uscita dove è prossima la cessione di Viviani, quinto addio dopo Veseli, Tosca, Lucatelli e Koutsoupias. I nuovi arrivato hanno firmato un contratto triennale con il club giallorosso. Filippo Berra è laureato in Economia e Commercio, parla un inglese fluente e ha molteplici interessi. È cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, dove è rimasto per 8 anni fino al 2013, giocando fianco a fianco con atleti del calibro di Zielinski e Bruno Fernandes. Poi tanta B a Pordenone, Pisa e Sudtirol lo scorso anno dove ha collezionato 20 presenze tra campionato e Coppa Italia. Adesso il Benevento in C dove ha deciso di scendere di categoria pur di legarsi al club campano che proverà subito a tornare in Serie B. Ecco il comunicato ufficiale apparso sul sito del club giallorosso in merito a questa operazione di mercato: Il Benevento Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Berra. Il difensore, classe 1995, arriva dal Sudtirol con la formula del trasferimento a titolo definitivo. Benvenuto Filippo!".