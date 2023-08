Benevento, Berra: “Qui perché abbiamo in comune una cosa…”

Filippo Berra è un nuovo calciatore del Benevento. Il difensore ha lasciato il Südtirol ed è sceso di categoria per abbracciare il progetto del club sannita, nella speranza di tornare presto in cadetteria. "No, non è stato un problema scendere in C - ha dichiarato ai microfoni di Ottochannel -. Perché? Innanzitutto per l’importanza della piazza, ma soprattutto perché con la società abbiamo in comune una cosa molto importante... la voglia di rilanciarci". Poi sul campionato: "Quello di C è un campionato molto ostico, ci sono squadre ben attrezzate e piazze di un certo calibro. Sarà una bella impresa, ma sono convinto che sapremo farci trovare pronti".