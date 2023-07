Benevento, è fatta: arriva il difensore Meccariello

Accelerata improvvisa del Benevento, che pare proprio ad un passo dall'ingaggiare Biagio Meccariello dalla Spal. La trattativa si è sbloccata solamente nelle ultime ore, con i contatti tra i due club che si sono intensificati fino a giungere ad un accordo. Gran parte del merito è da attribuire al presidente Vigorito, consapevole dell'importanza del difensore per il quadro tecnico della squadra e dunque l'accelerata. È stato lui stesso ad alzare la cornetta e telefonare al direttore sportivo degli estensi, Filippo Fusco, e chiudere le operazioni. Le cifre dell'operazione: 120 mila euro più bonus in caso di promozione in Serie B.