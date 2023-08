Benevento, ufficiale: Meccariello è giallorosso

Oltre 100 tessere già acquistate da ex abbonati per il primo giorno di prelazione. Si prospettano grandi numeri per il Benevento

ABBONAMENTI - Buone notizie per il Benevento. Comincia al meglio la vendita degli abbonamenti per la stagione 2023-2024, con i tifosi sanniti che rispondono presente. Come riportato dal club tramite comunicato ufficiale, ben 117 tifosi hanno deciso di rinnovare la propria tessera per seguire le partite del prossimo campionato. Si tratta di quei sostenitori che avevano già sottoscritto un abbonamento lo scorso anno e che quest'anno l'hanno rinnovato. Il primo giorno di prelazione era infatti riservato agli ex abbonati.