Benevento, un grande bomber nel mirino. Poi altri quattro innesti

Il mercato del Benevento vive un momento cruciale. Il d.s Carli è alla ricerca di un terzino destro, un difensore centrale, un regista, una mezzala e un centravanti. In uscita c'è sempre Gabriele Moncini. L'attaccante deve riscattare la scorsa stagione alla Spal chiusa con una retrocessione e ora mezza Serie B chiede informazioni al Beneveno. Con i sanniti che puntano a raccogliere il maggior ricavo possibile da una cessione. In particolare sono tre le squadre che si sono fatte avanti, con solo il Modena che ha presentato un'offerta seppur rifiutata perché considerata troppo bassa da parte delle streghe. In ogni caso su di lui ci sono anche Reggiana e Spezia, mentre pare ormai defilato il Catanzaro. Dalla cessione di Moncini poi si potrebbe riflettere per un colpo in attacco con il d.s. Marcello Carlì che pare interessato all’argentino Franco Ferrari del Vicenza (23 reti la scorsa stagione tra campionato e Coppa). Piace anche Salvatore Caturano del Potenza legato da un contratto fino al 2025.