Brindisi, colpo in attacco: arriva Simone Andrea Ganz

Ganz jr, che nella seconda metà della scorsa stagione aveva militato nel Latina, in prestito dalla Triestina, contribuendo con 5 gol alla qualificazione dei nerazzurri ai playoff nel girone C della Serie C, torna quindi a giocare nel raggruppamento meridionale e in particolare in Puglia, nove anni dopo la breve e poco felice parentesi nel Barletta (6 presenze e nessuna rete da gennaio a giugno 2014 nell'allora Seconda Divisione).