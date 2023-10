Caos Triestina, protesta dei tifosi in Piazza per l’inagibilità dello stadio

I tifosi della Triestina hanno perso la pazienza. Il nuovo corso societario facente capo al fondo americano Lbk Capital LLC sta dando discreti risultati sul campo, sebbene la squadra di Tesser sia a -4 dalla capolista Padova nel girone A di Serie C, ma a far esplodere la rabbia del popolo alabardato è l’inagibilità dello stadio Rocco, che in questo primo scorcio di stagione sta costringendo la squadra, e i tifosi, a migrare a 100 km per disputare le gare casalinghe a Fontanafredda, in provincia di Pordenone.