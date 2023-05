Catanzaro pareggia con la Reggiana e conquista la Supercoppa

Il Catanzaro vince la Supercoppa di Serie C 2023. Allo stadio “Del Tricolore” di Reggio Emilia la partita con la Reggiana termina 2-2 ed i giallorossi chiudono al primo posto il torneo fra le tre vincenti del campionato di Lega Pro con Feralpisalò e granata. Vantaggio degli ospiti al 20′ con un bel tiro al volo di Biasci servito perfettamente da Brignola. Il raddoppio calabrese giunge grazie ad un tiro a giro di Iemmello dai venti metri. Il primo tempo si chiude con la Reggiana che accorcia grazie ad un rigore di Pellegrini. Nella ripresa i ritmi si abbassano e l’unica vera emozione giunge grazie al pareggio granata con un tiro di Rosafio che provoca l’autogol di Brighenti. Il Catanzaro vince la Supercoppa chiudendo in classifica con 4 punti, 3 punti per la Feralpisalò, 1 per la Reggiana."Abbiamo affrontato una squadra coraggiosa che ci ha messo in difficoltà. Devo fare i complimenti ai miei giocatori che mi hanno permesso di vivere una stagione straordinaria" le parole del tecnico del Catanzaro Vivarini dopo l'ultima gara ufficiale della stagione straordinaria dei calabresi.