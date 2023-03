Catanzaro, Vivarini: “Cresciuti passo dopo passo, che soddisfazione”

Con la vittoria odierna contro la Gelbison, il Catanzaro festeggia la promozione matematica in Serie B. Un traguardo che il club non raggiungeva da ben 17 anni. Il merito è tutto dei calciatori, ma anche di mister Vincenzo Vivarini: "Sono molto contento dopo un campionato lungo e difficile. A Catanzaro c'è grande entusiasmo e la passione per questa maglia è tanta della gente. Una promozione in B che meritano i ragazzi ma anche la società che ha saputo lavorare bene”.