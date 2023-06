Cesena-Lecco, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 20:30 per la semifinale di ritorno del playoff Serie C. Super sfida tra Cesena e Lecco.

Redazione ITASportPress

Cesena-Lecco si sfideranno oggi, giovedì 8 giugno 2023 alle ore 20:30 per la gara di ritorno delle semifinali playoff Serie C. Dopo il 2-1 dell'andata per i bianconeri, ci si attende una forte reazione dei rivali per provare a raggiungere la finale contro la vincente tra Pescara e Foggia.

Cesena-Lecco, le ultime Il Cesena, forte del 2-1 dell'andata, proverà a giocare e controllare i vari momenti della gara. Per farlo, mister Toscano dovrebbe affidarsi a Tozzo in porta, Ciofi, Prestia e Silvestri in difesa. In mezzo Adamo, De Rose, Brambilla, Mercadante. Bumbu più avanzato a sostegno di Shpendi e Corazza.