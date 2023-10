Colucci alla Spal: è il sesto allenatore da gennaio 2022

Non si ferma il momento negativo della Spal. Dopo la retrocessione dalla Serie B, la società ferrarese non ha iniziato nel migliore dei modi il campionato di Lega Pro. E quindi, dopo sei giornate, è arrivato l'avvicendamento in panchina. Esonerato Domenico Di Carlo, la Spal ha affidato la panchina a Leonardo Colucci. L'ex Juve Stabia ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024.