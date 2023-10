Crema amara per il Trento battuto dalla Pergolettese 2-0

Non è un momento buono per il Trento che perde a Crema contro la Pergolettese con il punteggio di 2-0. Ottava giornata di Serie C amara per i gialloblù allo stadio Voltini con i padroni di casa che si impongono grazie alle reti di Piccinini nel primo tempo e di Tonoli nella seconda frazione. Trento che ha avuto un buon approccio ma non è riuscito a finalizzare e adesso il digiuno di reti è salito a 330 minuti. La classifica si fa preoccupante per gli uomini di Tedino che non vincono dal 17 settembre.

Cronaca. Mister Tedino conferma il 4-3-3 con Russo a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Barison, Obaretin e Vitturini. In mezzo al campo agiscono: Brevi, Sangalli e Rada mentre il terzetto offensivo è formato da Anastasia e Pasquato ai lati con Petrovic al centro dell'attacco. La prima occasione è di marca trentina con il rasoterra di Pasquato che chiama alla risposta Soncin che devia in angolo. Gli uomini di Tedino spingono con continuità e qualche minuto più tardi colpiscono anche un palo con Anastasia. Alla mezz’ora sono ancora gli aquilotti a calciare verso la porta, nuovamente con l’ex Sangiuliano City, e poi con Vitturini. In entrambe le circostanze però Soncin para senza problemi. La Pergolettese, nel finale di prima frazione, si scuote e alza il proprio baricentro: al 35’ impegna Russo con una conclusione di Capoferri e al 44’ passa in vantaggio per effetto della deviazione ravvicinata di Piccinini che è il più lesto a ribadire in rete la corta respinta di Russo sul tiro di Mazzarani. Durante la seconda frazione il Trento attacca alla ricerca del pareggio ma è la Pergolettese a rendersi maggiormente pericolosa con una punizione di Artioli che s’infrange contro la traversa. Al 70’ la Pergolettese raddoppia per effetto del colpo di testa di Tonoli che devia in rete un calcio d’angolo ben battuto da Artioli. Nel finale il Trento ci prova a testa bassa ma, complice la doppia inferiorità numerica, prima per l’infortunio di Sipos e poi per l’espulsione di Sangalli, non riesce a rientrare in partita. I gialloblù rimangono così al momento, con nove punti conquistati, al dodicesimo posto in graduatoria. Venerdì prossimo alle ore 20:45 appuntamento casalingo, per la nona giornata del campionato di Serie C Now, contro la Pro Sesto.