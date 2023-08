Crotone, a Catania con i nuovi Leo e Vuthaj

Senza il portiere Dini squalificato ma a Catania venerdì sera, il tecnico del Crotone Zauli sicuramente avrà a disposizione due nuovi acquisti per il debutto in campionato. Uno è stato ufficializzato questo pomeriggio ed è il difensore Daniel Leo. La nota del club rossoblù: Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, dalla Juventus Next Gen, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniel Leo. Nato a Lugano (Svizzera), ha anche la cittadinanza italiana e compirà 22 anni il prossimo 19 settembre. Il neo difensore pitagorico, che nell’ultimo anno si è messo in mostra con la maglia del Foggia, ritrova mister Zauli col quale è stato protagonista con la Juve Next Gen nelle passate stagioni. Leo ha sottoscritto un contratto triennale con scadenza al 30 giugno 2026.