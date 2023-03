Crotone-Catanzaro, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Va in scena il derby tra Crotone e Catanzaro, due squadre dalle stesse possibilità ma dal volto differente: le probabili formazioni

Redazione ITASportPress

La giornata di Serie C si chiude stasera con il derby di Calabria: il Catanzaro super capolista visita il Crotone secondo, in una sfida molto sentita a livello campanilistico e già molto movimentata all’andata, ma che stavolta viene giocata in un clima di lutto per la tragedia di Cutro e comunque con la trasferta vietata ai tifosi ospiti.

Un derby non fondamentale, ma con le sue suggestioni. Il Crotone affronterà oggi alle 20:30 il Catanzaro, per la gara valevole 31esima giornata di Serie C. Se da un lato i padroni di casa vogliono rispondere alla sconfitta dell'andata - conclusasi sul 2-0 con rete di Iemmello e Biasci - dall'altro i giallorossi non hanno intenzione di lasciare punti per strada. Catanzaro in vetta alla classifica, con un vantaggio sui rivali calabresi di 19 punti che lascia riflettere.

QUI CROTONE- Una sfida carica di emozioni, che vede proprio il Crotone alla disperata ricerca del riscatto. I rossoblu hanno vissuto un inizio 2023 complicato, e nonostante il cambio direzione tecnica, non sono ancora riusciti a tirarsi fuori dal buco nero. Per l'appuntamento, Lamberto Zauli dovrà fare a meno di Bove ma avrà comunque a disposizione Awua e capitan Golemic.

QUI CATANZARO- Discorso del tutto differente per quanto riguarda il Catanzaro, in piena marcia per una stagione da record. Unico scivolone poche settimane fa contro la Viterbese, ma anche una striscia di vittorie che vede proprio i giallorossi arrivare da favoriti per la sfida contro il Crotone. Tutti a disposizione, invece, per Vincenzo Vivarini che per l'occasione recupera anche Martinelli.

Probabili formazioni e dove vedere Crotone-Catanzaro — TV - Come ricordato in precedenza, il derby di ritorno tra Crotone e Catanzaro avrà luogo oggi alle 20:30. Sarà possibile seguire la sfida di Serie C tramite l'emittente televisivo Eleven Sports, il quale detiene i diritti del terzo campionato italiano. In alternativa, però, c'è anche la possibilità in chiaro di Rai Sport.

Di seguito le probabili formazioni:

CROTONE (4-2-3-1): Dini; Calapai, Golemic, Cuomo, Giron; Petriccione, Vitale; Chiricò, D’Ursi, Tribuzzi; Gomez.

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamiglio; Situm, Sounas, Ghion, Verna, Vandeputte; Iemmello, Biasci.