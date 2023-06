Crotone, Chiricò ai saluti grazie alla clausola. Lo cerca mezza Serie C

E' caccia aperta all'attaccante Cosimo Chiricò. Tante squadre su di lui e la più interessata è il Benevento. La stagione scorsa ha lasciato tante amarezza ai tifosi giallorossi. La retrocessione inaspettata dopo aver assaporato l'anno prima la Serie A. Il Benevento adesso riparte dal mister Matteo Andreoletti che ha una filosofia di calcio aggressiva e propositiva. In queste ore si sta facendo il punto sul mercato perchè l'obbiettivo del club di Oreste Vigorito è uno solo: vincere il campionato senza passare dai playoff. Il d.s. Marcello Carli è a caccia di attaccanti giusti, cioè quelli che fanno gol. Il reparto, però, dovrà essere ricostruito. Attualmente in rosa ci sono Ciano, Carfora, Bolsius e i rientranti da prestito Moncini, Sorrentino e Thiam Pape. Nel mirino del direttore sportivo ci sono bomber importanti. In pole c'è appunto Cosimo Chiricò, che ha fatto bene a Crotone, con 14 gol segnati e ben 12 assist all’attivo. Il mancino che gioca a piede invertito, è in alto nella lista di Carli. Per battere l'agguerrita concorrenza il Benevento dovrà pagare la clausola irrisoria da mille euro che scade il 5 luglio. Chiricò è un vincente oltre ad essere un calciatore determinante per questa categoria. Ha conquistato due volte il campionato con Foggia e Monza. Chiricò è nel mirino anche dell'Avellino, del Vicenza, del Pescara e del Brescia.