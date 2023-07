Crotone, d.g. Vrenna: “Siamo troppi ma ci sono offerte concrete per gli esuberi”

Il Crotone ha una rosa molto ampia e la dirigenza è costretta a sfoltirla. Gli esuberi, come riporta il quotidiano la Gazzetta del Sud, sono: Branduani, Petriccione, Bernardotto (su di lui ci sarebbero il Sorrento e il Monterosi), Kargbo, Cernigoi. «C’è chi non sa che campionato giocherà - spiega il direttore generale rossoblù Raffaele Vrenna - chi da dove ripartirà, le squadre sono ferme per queste situazioni di incertezza cosi come i giocatori, alcuni dei quali ancora non sanno nulla sul proprio futuro. Le uscite? Sono un bel cruccio in questo momento. Siamo in troppi. Naturalmente dovremo operare altre uscite con giocatori che hanno molte richieste, e non penso avranno difficoltà a trovare una sistemazione. Noi puntiamo a fare qualche altra uscita entro il 31 luglio per poi cercare l’affondo decisivo per quelle operazioni che abbiamo già avviato. Siamo concentrati sulla qualità di quello che andremo a prendere».