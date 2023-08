Crotone, i dubbi di Zauli per Catania. La probabile formazione

Vigilia di campionato per il Crotone che deve ancora completare il mercato con due colpi in entrata e parecchi in uscita

Il Crotone si divide: il mercato e il debutto in Serie C sul difficile campo del Catania. Luci al Massimino per il big match del Girone C di domani sera con inizio alle 19.45 diretta Sky Sport. Per la partita il tecnico Lamberto Zauli deve rinunciare al portiere squalificato Dini e a difendere la porta dei calabresi ci sarà D’Alterio. Stamattina rifinitura e poi tutti sul bus alla volta di Catania.