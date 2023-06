Crotone, il nuovo d.s arriva dalla Serie C

E' rivoluzione in casa rossoblu. Il primo acquisto "estivo" del Crotone sarà infatti destinato alla dirigenza, in particolare alla carica di direttore sportivo. Per andare alla riscossa della promozione la prossima stagione, secondo TuttoMercatoWeb il club avrebbe messo gli occhi su Giuseppe Di Bari. Il d.s. della Juve Stabia - in scadenza il 30 giugno 2023 - è tra i nomi più in voga al momento proprio per il gran lavoro svolto con le vespe e - secondo la fonte - sarebbe molto vicino all'accordo. In queste ore è previsto un incontro fra le parti, successivamente potrebbe arrivare l'ufficialità. Ma occhio al profilo di Elio di Toro del Cerignola... prende sempre più consensi.