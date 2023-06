Crotone, mazzata del giudice sportivo: squalificati tre calciatori e Vrenna

Costa carissimo al Crotone il k.o. di ieri sera nel match di ritorno dei play-off di Serie C allo stadio Ezio Scida contro il Foggia. Calabresi fuori dalla corsa alla Serie B dopo il 2-2 e sanzionati duramente dal giudice sportivo. Squalificato per quattro turni Andrea D'Errico, per un turno Andrea Dini e Augustus Kargbo e multa di 3.500 euro alla società. Tuttavia le conseguenze per comportamenti irrispettosi nei confronti dell'arbitro hanno coinvolto anche il dirigente Raffaele Vrenna, quest’ultimo al 47° minuto del secondo tempo ha mancato di rispetto nei confronti del direttore di gara e con un pugno ha quasi sfondato la barriera laterale della propria panchina. Ad aggiungersi a tale sequela d’atti violenti si somma il suo tentativo d’aggressione al giocatore della squadra avversaria Vacca Antonio Junior. Il dirigente veniva, quindi, allontanato grazie all’intervento degli agenti della Digos della Questura di Crotone. Una disfatta in campo non giustifica tali reazioni e a dimostrarlo sono stati i provvedimenti presi nei confronti del club calabrese dal giudice sportivo Stefano Palazzi.