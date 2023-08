Crotone, nel mirino l’attaccante Caturano

Pochi giorni separano dall'esordio in Coppa Italia del Crotone, che lunedì 14 agosto affronterà la Cremonese. Per i rossoblu però c'è ancora una rosa da mettere in ordine, con diverse cessioni da piazzare sul mercato come quella di Branduani, Petriccione, Cernigoi, Nicoletti, Karbo e Bernadotto. In attesa di movimenti in uscita, anche in entrata qualcosa pare che i rossoblu possano e vogliano fare. Si segue sempre con molto interesse l'attaccante Salvatore Caturano, classe 1990 che potrebbe presto lasciare il Potenza. L'ex Cesena presenta caratteristiche che tornerebbero utili alla causa dei pitagorici, come personalità e tecnica al completo servizio della squadra.