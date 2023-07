Crotone pareggia 2-2 contro il Lecce Primavera

La seconda frazione di gioco è invece più equilibrata con mister Zauli che cambia tutti gli 11 in campo mentre i giallorossi effettuano soltanto tre sostituzioni in avvio.

Pronti via ed è subito il neo entrato Kodor a pareggiare i conti. Tumminello riporta immediatamente i suoi in avanti al 51’, in spaccata su una gran palla di Petriccione, ma la splendida azione viene vanificata da un dubbio fuorigioco millimetrico. Il giovane Guindo va vicino al gol al 71’ sfiorando l’incrocio dei pali. Nel finale sono ancora gli squali ad andare vicino alla rete senza fortuna ma a 2 minuti dal termine è un altro nuovo entrato, Nikko, a ribaltare il risultato. Nel recupero ci pensa Tumminello a pareggiare i conti superando Leone in sforbiciata.