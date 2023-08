Crotone, senza il portiere Dini a Catania

Il Crotone è a caccia di rinforzi in questi ultimi giorni di mercato ma prima dovrà cedere alcuni elementi che non rientrano nel progetto tecnico di mister Zauli. Il d.s. Peppe Di Bari ha messo sul mercato Petriccione, Kargbo, Bernardotto, Branduani e Nicoletti. Per il debutto in Serie C al Massimino contro il Catania, Zauli non avrà Branduani e Dini che deve scontare una giornata di squalifica. il Crotone dovrà affidare la difesa della porta al giovane Francesco D'Alterio classe 2002. Ma in attesa di novità dal mercato la squadra vista a Cremona in Coppa Italia fa ben sperare la dirigenza pitagorica.