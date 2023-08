Crotone, si lavora in uscita e per Catania formazione rebus

Il Crotone è un cantiere aperto. A sette giorni dalla conclusione del marcato il d.s Peppe Di Bari sta lavorando in entrata ma soprattutto in uscita. Kargbo, ha firmato un triennale col Cesena, Awua si è accasato all’Atalanta Under 23, Bernardotto al Giugliano, Spina al Gubbio. Non è preoccupato il mister Lamberto Zauli che dopo la gara amichevole di ieri contro il Trebisacce ha detto: «Stiamo costruendo il nostro gruppo – spiega a fine allenamento il tecnico –. Ci sono delle pedine mancanti in difesa, davanti vogliamo allestire un gruppo di attaccanti più folto dell’anno scorso. Aspetteremo se succederà ancora qualcosa a centrocampo». Come riporta la Gazzetta del Sud in prova ci sono Gomelt e Vinicius mentre Petriccione rimarrà? Così risponde Zauli: «Conoscete molto bene Gomelt mentre Vinicius è un ragazzo giovane che ha già fatto le sue espe- rienze nel suo Paese, il Brasile. Sono due ragazzi che stiamo valutando". Per il match contro il Catania formazione rebus visto che tra mercato e assenti (non ci sarà anche il portiere Dini per squalifica), il mister Zauli non sa quale undici far scendere in campo al Massimino. Ieri il tecnico dei pitagorici ha schierato questi uomini: D’Alterio; Giannotti, Papini, Gigliotti, Giron; Felippe (28’st Gomelt), Vitale; Tribuzzi, Rojas (35’pt Pannitteri), D’Ursi (28’st Gomez); Tumminello. Si è fatto male Rojas e il calciatore è da valutare nelle prossime ore.