Crotone, Tribuzzi: “Balletto dopo gol al Catania era programmato perchè…”

Il match winner del Massimino è stato Alessio Tribuzzi. Il calciatore del Crotone in elevazione ha anticipato Rapisarda battendo di testa il portiere del Catania Livieri. Ai microfoni della Gazzetta del Sud l'esterno dei pitagorici ha detto «È stata una vittoria importantissima - dichiara Tribuzzi - di squadra. Abbiamo saputo soffrire, perché ci sta soffrire contro una squadra del genere, in uno stadio stracolmo di gente. Abbiamo ottenuto una vittoria pesante, da squadra vera. Il balletto dell'esultanza? Era programmato con D’Ursi e Vitale: qualora uno dei tre avesse segnato avremmo fatto quel balletto. Sono contento del gol ma soprattutto della vittoria. Vincere in casa del Catania, in questa grande atmosfera, e partire bene ti dà consapevolezza per il prosieguo del torneo».