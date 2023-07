Crotone, Vrenna: “Con Zauli sarà squadra che farà divertire senza proclami di vittoria”

Giornata di presentazioni in casa Crotone dove insieme al ds Di Bari e al nuovo mister Zauli ha presenziato anche il presidente Gianni Vrenna . Proprio il numero uno ha voluto parlare della stagione che sarà e della scelta di affidare la squadra al tecnico.

"La nostra scelta è caduta su mister Zauli, una persona per bene e in gamba, al di là dei risultati che ci hanno rammaricato. Abbiamo ritenuto di dare continuità al suo lavoro e siamo felicissimi che abbiamo deciso di riprendere in mano il timone di questa squadra".