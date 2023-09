Crotone, Zauli: “Catania squadra forte ma bravi noi a vincere”

Il tecnico del Crotone Lamberto Zauli ha analizzato la partita vinta a Catania: "Nel primo tempo abbiamo sofferto molto per la bravura del Catania che non ci ha permesso di pressare alto. Siamo stati fortunati ma fa parte del gioco poi abbiamo trovato un bellissimo gol e vinto. Non era facile davanti a 20 mila tifosi portare a casa i tre punti ma siamo stati bravi e faccio i complementi ai ragazzi per lo spirito di sacrificio. Il Catania è una squadra forte che ha mostrato un bel calcio per lunghi tratti del match. Ci hanno pressato tanto stasera nei primi 45' poi nel secondo tempo la mia squadra ha giocato meglio e con qualità siamo riusciti a fare un bel gol. Match equilibrato, primo tempo in sofferenza e ripresa direi molto meglio. Volevamo partire bene e ci siamo riusciti contro un Catania che farà un campionato di vertice".