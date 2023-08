Crotone, Zauli: “Il 3 settembre avremo una squadra competitiva”

Il Crotone partirà subito forte in campionato dovendo affrontare il Catania allo stadio Massimino. I pitagorici prima della partita d'esordio in C giocheranno in Coppa Italia, il 14 agosto contro la Cremonese allo stadio Zini. Nel frattempo la dirigenza rossoblù continua a lavorare sul fronte del mercato. In uscita, oltre a Cuomo che è vicino al Sudtirol e Kargbo al Cittadella, sull’attaccante Iacopo Cernigoi ci sarebbe l’interesse dell’Arezzo. In entrata tanti i calciatori che sono tornati dai prestiti e il mister Lamberto Zauli sulla questione non si scompone: «Abbiamo le idee abbastanza chiare. In ritiro sono rientrati tanti ragazzi che lo scorso anno erano in prestito e che hanno fatto bene. Adesso sappiamo che il campionato inizierà il 3 settembre per cui, dopo Ferragosto, cominceremo a fare le nostre valutazioni per cercare di essere il più competitivi possibile». Insomma a Crotone si cercherà di fare una squadra forte che miri a vincere il campionato di Serie C e per fare questo sarà importante iniziare bene il campionato anche se il primo ostacolo è arduo visto che non sarà facile passare al Massimino.