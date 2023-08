Crotone, Zauli: “Partenza complicata, il Catania vuole partire forte”

Al termine del sorteggio del calendario, il tecnico del Crotone, Lamberto Zauli ha condiviso sui canali ufficiali il suo pensiero: “L’esordio non sarà dei più semplici visto che incontreremo il Catania, una squadra blasonata e che sta allestendo una rosa importante quindi una squadra ambiziosa che cercherà di partire subito forte. Successivamente verrà allo Scida la Turris e poi faremo visita alla Virtus Francavilla, avversari che conoscono benissimo la categoria. Poi il doppio turno in casa contro il Cerignola rivelazione dello scorso anno e il Sorrento che, pur essendo neopromosso, è sempre una compagine ostica. Detto ciò, ci tengo a sottolineare che non esistono partite “facili” o dal risultato scontato e lo abbiamo visto anche lo scorso anno, tutte le squadre possono nascondere insidie in qualsiasi momento della stagione. Continueremo a lavorare con alta intensità come stiamo facendo dall’inizio del raduno e per ora il nostro obiettivo è quello di ben figurare nel prossimo impegno di Coppa Italia contro la Cremonese”.