Entra Pasquato e il Trento ribalta la Pro Sesto

Il Trento torna torna a vincere al Briamasco dopo sei mesi. L'ultima volta il 22 aprile contro il Novara. Stasera la squadra gialloblù ha ribaltato la Pro Sesto nella mezz'ora finale. Decisivo l'ingresso in campo di Pasquato che ha spaccato la partita con la classe cristallina che ha. In precedenza la squadra ospite aveva gestito anche bene la gara dopo aver trovato il gol con Bruschi. Ma appena entrato l'ex Juve, la musica è cambiata e il Trento ha pareggiato con Attys su assist proprio del numero 10. Poi un gran tiro dalla distanza di Frosinini deviato è finito alle spalle di Botti. Terzo gol di Petrovic a 10' dalla fine ha chiuso i conti. Prima vittoria casalinga della squadra di Tedino che ha avuto la forza di ribaltare una gara che si era messa in salita.

Cronaca Mister Tedino conferma il 4-3-3 con Russo a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Trainotti, Ferri e Vaglica. In mezzo al campo agiscono: Suciu, Rada e Attys mentre il terzetto offensivo è formato da Anastasia e Terrani ai lati con Petrovic al centro dell’attacco. Il primo squillo è del Trento che dopo otto minuti di gara calcia verso la porta con Attys ma la conclusione è ben parata da Botti. È la formazione di casa però a fare la partita e rendersi pericolosa in più di una circostanza: al 23’ ci prova Petrovic con un colpo di testa che non trova la gioia della rete per l’ottima risposta dell’estremo difensore. Sul calcio d’angolo successivo Frosinini impatta benissimo ma questa volta è la traversa a fermare il difensore gialloblù. La risposta della Pro Sesto arriva al 37’ con una conclusione di Bruschi che esce di poco alla sinistra della porta difesa da Russo. Nel secondo tempo gli ospiti passano in vantaggio grazie alla precisa conclusione di Bruschi che beffa Russo sul secondo palo. Il Trento non si scompone e continua la propria gara, gettando il cuore oltre l’ostacolo. Arriva così, al 68’, il meritatissimo gol del pareggio grazie ad una conclusione di Attys che sfrutta al meglio l’assist al bacio di Pasquato. Dopo la rete del pareggio, alla mezz’ora di secondo tempo, giunge anche quella del vantaggio: Frosinini calcia dalla distanza e trova una parabola che beffa Botti. La squadra di Tedino domina gli avversari e quattro minuti più tardi trova anche il tris con la deviazione sotto porta di Petrovic, bravo a indirizzare in rete il cross di Anastasia. Al triplice fischio finale vince il Trento che torna così a festeggiare, tra le mura amiche dello Stadio Briamasco, con il popolo gialloblù. Martedì prossimo alle ore 18:30, nella decima giornata di Serie C Now, i Gialloblù affronteranno la Pro Patria allo Stadio Carlo Speroni.