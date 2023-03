Gelbison-Catanzaro, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 14:30 per la sfida di Serie C.

Redazione ITASportPress

Gelbison-Catanzaro è la sfida più attesa della giornata di Serie C. Squadre in campo alle 14:30 con gli ospiti che potrebbero, in caso di vittoria, festeggiare la matematica promozione in Serie B. Le due squadre daranno spettacolo e a fare da cornice ci sarà il pubblico delle grandi occasioni.

Gelbison-Catanzaro, le ultime Il Catanzaro lotta solo contro la matematica. Come detto, dopo il turno infrasettimanale di giovedì, i giallorossi hanno allungato sul Crotone secondo in classifica (ora a -16) e questa domenica potrebbero già festeggiare la promozione in Serie B.

La formazione di Vivarini con una vittoria contro la Gelbison sarebbe matematicamente promossa in cadetteria. A fare il tifo per la squadra tantissimi fan. Un vero e proprio esodo di circa 8 mila tifosi all'Arechi di Salerno. Sì, perché la sfida verrà giocata nella sede di Agropoli ma nell'impianto in cui gioca anche al Salernitana in A.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Gelbison e Catanzaro andrà in scena oggi, domenica 19 marzo 2023 alle ore 14:30. La gara di Serie C potrà essere vista in streaming su Eleven Sports e sarà disponibile anche successivamente on demand su elevensports.com. Non solo anche su DAZN che ha il canale di Eleven Sports.

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

Gelbison (3-5-2): Anatrella; Gilli, Cargnelutti, Granata; Porcino, Papa, Uliano, Graziani, Loreto; Tumminello, Infantino. All.: Esposito

Catanzaro (3-5-2): Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Situm, Sounas, Ghion, Verna, Vandeputte; Biasci, Iemmello. All.: Vivarini

Arbitro: Giuseppe Collu della sezione di Cagliari. Assistenti: Francesco Valente di Roma 2 e Alessandro Munerati di Rovigo. Quarto Ufficiale: Niccolò Turrini di Firenze.