Il Novara spreca e il Trento non perdona. Tris gialloblù. I risultati del Girone A

Ancora una vittoria in trasferta del Trento che dopo il successo al debutto sul terreno della Triestina, si è ripetuto stasera a Novara nel match valido per la terza giornata del Girone A di Serie C. Un 3-0 pesante per i padroni di casa che non rispecchia l'andamento della gara. Attys nel primo tempo con un forte e preciso diagonale, Pasquato nella ripresa con un eurogol e dal dischetto al 93' Petrovic gli autori delle reti dei gialloblù che hanno steso un Novara che ha avuto più possesso palla ma non è stato mai preciso in area di rigore avversaria. La tattica di attesa di mister Bruno Tedino ha portato altri tre punti che comunque sono arrivati grazie a una buona dose di fortuna con i piemontesi D'Orazio e Rossetti che hanno fatto tremare i legni della porta difesa da Russo. Ma l'undici di mister Buzzegoli ha sbagliato tanti gol stasera e in alcune circostanze è stato fermato dal portiere Russo. Gli episodi hanno deciso una partita non bella ma che premia il Trento che ha dimostrato di avere più qualità del Novara e soprattutto una buone dose di cinismo. Trento al secondo posto in classifica con 7 punti.