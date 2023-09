Il Padova dilaga a Trento e vola al comando in solitaria

“Complimenti ai ragazzi, hanno fatto una grande prestazione. Abbiamo messo una grande intensità di gioco, abbiamo sviluppato situazioni che proviamo in allenamento, e intensità, ho visto una grande gara da parte di tutti. E alla fine siamo arrivati a segnare dopo quanto abbiamo preparato. Invadiamo l’area con tanti uomini. C’è stata qualità nel gioco specie nel primo tempo, sviluppando situazioni provate in allenamento come nel caso del gol di Villa. Per me è una grande soddisfazione vedere quello che fanno i ragazzi, ma sono convinto che abbiamo ancora margini di miglioramento. Dobbiamo avere più continuità nel corso dei 90 minuti, ma abbiamo saputo soffrire. Il Trento ha cambiato schema contro di noi, ma siamo stati bravi a leggere subito il loro modo di giocare”.

Cronaca Mister Tedino lascia il consueto 4-3-3 per virare verso il 3-4-1-2 con Russo a protezione dei pali e il terzetto difensivo formato da Ferri, Garcia Tena e Obaretin. In mezzo al campo agiscono: Rada, Sangalli, Attys e Vitturini mentre Pasquato è schierato alle spalle delle due punte Petrovic e Anastasia. Il Padova al primo affondo passa in vantaggio con la conclusione di Villa che al 10’ batte Russo e sblocca il match. La reazione del Trento è immediata con il tiro di Rada che obbliga Donnarumma alla respinta. Al 18’ gli ospiti raddoppiano grazie alla conclusione vincente di Capelli che sfrutta al meglio la corta respinta di Russo. Subite le due reti, il Trento continua a giocare e costringe il Padova a difendersi nella propria metà campo. Al 35’ i gialloblù trovano la marcatura con Petrovic ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco. Sono dunque i locali a fare la partita, rendendosi pericolosi prima con un tiro di Rada e poi con quello di Pasquato. Il goal però non arriva e al 78’ il Padova cala il tris con Bortolussi. Al Briamasco termina 0-3 per gli uomini di Torrente che si dimostrano maggiormente precisi e concreti. Per il Trento è subito tempo di tornare a lavorare, martedì 3 ottobre è in programma il primo turno eliminatorio di Coppa Italia contro l’Arzignano.