Il Trento stenta al Briamasco ma il Legnago gli “regala” il pareggio

Ancora un pareggio casalingo del Trento davanti ai propri tifosi. Come contro l'Atalanta U23 anche con il Legnago i gialloblù dividono la posta in palio. Nelle due partite giocate in casa il copione è sempre lo stesso: pareggio con un primo tempo di grande sofferenza. Padroni di casa schiacciati dietro che subiscono gli avversari in pieno controllo del match. Il Legnago infatti trova il vantaggio dopo 45' di dominio assoluto poi però nella ripresa nonostante la superiorià numerica per il rosso diretto a Obareting commette una ingenuità in difesa che costa il pareggio dei trentini che porta la firma di Petrovic su rigore. La gara è tutta qui anche perchè poche volte i portieri sono stati impegnati. Fortin stasera solo ordinaria amministrazione, più ha dovuto fare Russo. Il Trento regala un tempo alla squadra di Donati in gol con Matic di testa ben appostato sul secondo palo e solo nella ripresa si risveglia trovando l'insperato pareggio in dieci uomini. Pelegatti trattiene ingenuamente Petrovic e per l'incerto arbitro campano è rigore. Lo stesso Petrovic batte e spiazza Fortin. L'1-1 non cambia più. Trento che sale a 8 punti in classifica.